Torgefahr über die Außen Wie Honorat Borussias Offensiv-Repertoire immer wirkungsvoller erweitert

Dass Franck Honorat zu den auffälligeren Zulieferern in der Bundesliga gehört, hat der Franzose in seinen ersten sechs Bundesligaspielen bereits unter Beweis gestellt. Am Freitagabend beim 2:2 gegen den FSV Mainz 05 erarbeitete sich der Außenbahnspieler dann zwischenzeitlich eine ligaweite Führungsposition: Nach dem Spiel kam er bereits auf 3.0 „erwartete Torvorlagen“, keiner war zu diesem Zeitpunkt besser.