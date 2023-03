Gladbach-Novum gegen Bremen Warum Farke erstmals auf Dreierkette umstellte – und was das für die Zukunft heißt

Fußballmannschaften stehen selten so klar in ihrer Grundordnung wie im Moment vor dem Anpfiff. Oft sorgen nur der Mittelkreis und die Abstandsregel für Abweichungen. So hatte sich auch Christoph Kramer am Freitag zu Beginn der zweiten Halbzeit wie gewohnt im Sechserraum vor der Viererkette positioniert. Wer dann allerdings kurz wegsah, verpasste, wie Kramer sich so heimlich, wie es vor 54.000 Zuschauern und live im Fernsehen eben möglich ist, im Rückwärtslauf nach hinten absetzte. Borussia agierte fortan gegen Werder Bremen erstmals in einem Pflichtspiel unter Trainer Daniel Farke glasklar in einer Dreierkette.