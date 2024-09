Volle Punktzahl in der Vorsaison Wie Borussia wieder ein Sieg in Bochum gelingen kann

Mönchengladbach · 3:1 und 5:2 – vergangene Saison holte Borussia Mönchengladbach die volle Punktzahl gegen den VfL Bochum. Doch warum gelang gegen Bochum, was gegen viele vergleichbare Gegner nicht klappte? Was Gladbach in jenen Spielen richtig machte – und was davon schon in der neuen Saison zu sehen war.

30.08.2024 , 16:17 Uhr

