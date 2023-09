Telalovic, Meuer und Co. Wie Borussias U23 die Top-Abgänge auffängt

Vier Punkte aus sieben Spielen lautet die Zwischenbilanz von Borussias U23 und ist damit mit Sicherheit nicht das, was sich Trainer Eugen Polanski und sein Team vorgestellt haben. Dass es nicht auf Anhieb so rund laufen würde wie in der Vorsaison, als Borussia auf Platz drei ins Ziel kam, war zu erwarten – dass es zum Start so schwierig werden würde, allerdings nicht.