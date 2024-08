Reporter am Tegernsee Die Borussia-Welt unter einer Lupe – Wie das Arbeiten im Trainingslager aussieht

Am Niederrhein heißt es: dreimal bedeutet Tradition. Also melde ich mich hier erstmals in unserem traditionellen exklusiven Newsletter, dessen dritte Ausgabe es ist. Mal wieder ein neues Format – davon habe ich viele erlebt in meiner Zeit bei der Rheinischen Post und RP Online. Am 1. August 1999 habe ich angefangen als Borussia-Reporter. In der Zeit war ich immer auch mit Borussia unterwegs in Trainingslagern. Wie jetzt am Tegernsee. Dazu gleich mehr, zunächst mal ein Überblick, was Sie in dieser Ausgabe erwartet::