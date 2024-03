Zeit für Seoane Wie Borussia die Länderspielpause nutzen kann und muss

Zeit ist ein seltenes Gut im Fußball. Doch gerade die braucht Borussia jetzt, da es darum geht, den Umbruch durchzuziehen. Die Gladbacher machen es sich nicht leicht dabei, es wäre mehr zählbarer Erfolg nötig, um die Sache mit mehr Ruhe angehen zu können. Das Pokal-Aus in Saarbrücken war ein enormer Schlag ins Kontor, wirtschaftlich, sportlich, aber auch emotional, das bekamen Trainer Gerardo Seoane und seine Anvertrauten beim 1:1 in Heidenheim zu spüren, als die Fans weitgehend den Support verweigerten. Hack, derzeit der treffsicherste Borusse, lag nach dem Spiel auch in der Wortwahl richtig. Dauerhafte Entzweiung helfe nicht, sagte er zurecht. Er ist froh, dass nun die Länderspielpause ansteht. Denn die gibt, was meist fehlt im „normalen“ Spielbetrieb: Zeit eben.