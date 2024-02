„Werte sichern“ über Vertragsverlängerungen Borussia hat Lehren aus Vergangenheit gezogen

Acht neue Spieler hat Borussia Mönchengladbach im Sommer geholt. Monatlich horchen wir in unserem Fan-Barometer nach, wer die Anhänger bislang am meisten überzeugt. Max Wöber hatte monatelang die Nase vorn, anfangs verfolgt von Tomas Cvancara, dann von Franck Honorat, der Wöber nun erstmals überholt hat. Zwei der prägendsten Spieler Borussias nach dem großen Umbruch tauchen in der Befragung nicht auf, obwohl sie fast wie Zugänge sind: Der eine kam zwar als Siebenjähriger in den Verein, der andere als 17-Jähriger. Doch vor dieser Saison hatten Rocco Reitz und Moritz Nicolas jeweils erst einmal bei den Profis in der Startelf gestanden, beide waren zudem mehrmals verliehen.