Absagenliste Welche Ex-Borussen fehlen beim Legendenspiel?

Am kommenden Samstag bestreitet OGC Nizza ein Freundschaftsspiel mit internationalem Flair: Atalanta Bergamo wird um 13 Uhr zu Gast sein. Es ist der letzte Test, bevor nach Weihnachten der Spielbetrieb in der französischen Ligue 1 wieder losgeht – womit Trainer Lucien Favre und sein Abwehrchef Dante eine Absage nach Mönchengladbach schicken mussten. Beide waren sie eingeladen zum Legendenspiel am 17. Dezember im Borussia-Park. Doch das Tagesgeschäft hindert beide an einer Rückkehr an die alte Wirkungsstätte.