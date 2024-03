Weniger Angst, mehr Ambition Mit diesen Zielen muss Borussia in die letzten neun Spiele gehen

Gerardo Seoane wirkte überrascht. Nicht das erste Bundesligaspiel beim 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr) war das vorherrschende Thema bei der Pressekonferenz. Gefragt wurde, was nun werden soll mit dem Rest der Bundesliga-Saison, nach den Zielen, nach den Ambitionen, die Gladbach hat nach dem in Saarbrücken geplatzten Pokaltraum und einer bislang schmalen Liga-Bilanz. „Wollen wir philosophieren?“, fragte Seaone, als es darum ging, wohin der vom Klub oft erwähnte „Prozess“ im besten Fall führen soll.