Borussias Sieg hat ein Nachspiel Was Schiedsrichter Welz zur Debatte um das Foul an Plea sagt

Die Szene hatte Folgen: Julian Nagelsmann, der Bayern-Trainer, verlor nach dem Schlusspfiff im Kabinentrakt des Borussia-Parks die Contenance und wütete verbal gegen Schiedsrichter Tobias Welz. Der hatte in der fraglichen Szene zu Video-Assistent Tobias Stieler zwar Kontakt, nicht aber nochmal die Bilder in Augenschein genommen. Eben dies monierte Nagelsmann, der schon im Spiel eine Gelbe Karte gesehen hatte. In seiner Wortwahl war er nicht wählerisch: „Weichgespültes Pack“, rief er. Eine Aussage, für die sich Nagelsmann später entschuldigte.