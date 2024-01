Aufgaben für den zweiten Saisonteil So soll sich Borussias Spiel im Detail verbessern

Eine zentrale Frage vor dem Spiel am kommenden Sonntag (17.30 Uhr) daheim gegen den VfB Stuttgart lautet: In welchem Spielsystem wird Gladbach in den zweiten Saisonteil starten? Wird es wie häufig zuletzt das 5-3-2 sein, wird Trainer Gerardo Seoane zurückkehren zum lange in Gladbach bewährten 4-2-3-1, oder entscheidet er sich für ein 4-3-3?