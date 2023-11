Weit und wuchtig Borussia entdeckt eine vernächlässigte Disziplin wieder

Kein Wunder, dass sich Rainer Bonhof über die Entwicklung bei Borussia, deren Vizepräsident er ist, freut. Schließlich waren die Distanzschüsse zu seiner aktiven Zeit als Mitglied der legendären Gladbacher Fohlenelf sein Markenzeichen. Jetzt gibt es ein Revival dieser in den vergangenen Jahren einigermaßen vernachlässigten Disziplin. In den letzten beiden Spielen gegen Wolfsburg und in Dortmund erzielte Borussia drei ihrer sechs Tore von außerhalb des Strafraums. Vorher hatte schon Tomas Cvancara beim 3:3 in Darmstadt aus der Ferne getroffen.