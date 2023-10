Die nächsten Ansetzungen sind da Borussia bekommt weitere vier Spiele am Samstagnachmittag

Und an diesen fünf Spieltagen tritt Borussia viermal am Samstagnachmittag an: daheim gegen den FC Heidenheim und 1899 Hoffenheim sowie beim SC Freiburg und Borussia Dortmund. Nur das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg wird am Freitagabend ausgetragen. Da Borussia bereits an den ersten acht Spieltagen dreimal zur beliebtesten Anstoßzeit dabei ist und das letzte Saisonspiel beim VfB Stuttgart auf jeden Fall am Samstagnachmittag stattfindet, sind es nun bereits acht Partien zur Traditions-Anstoßzeit. Die Borussen wird es freuen.