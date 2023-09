Dritte Heimniederlage im dritten Spiel Warum die weiter sieglosen Borussen „nicht unruhig“ werden

Dass es gegen RB die dritte Heimniederlage im dritten Heimspiel der Saison gab, „ist bitter“, befand Wöber. „Die Niederlage ärgert uns extrem. Wir hatten einen richtig guten Plan für das Spiel, das Trainerteam hatte uns eingeschworen, dass wir ein ganz anderes Gesicht zeigen als in Darmstadt in der ersten Halbzeit. Wir haben vieles von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten, waren giftig, haben gut verteidigt und uns aufgeopfert“, resümierte Wöber.