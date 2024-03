„Wir haben hier heute versagt“ Weigl und Virkus suchen nach Erklärungen für Borussias Pokal-Blamage

Saarbrücken wird nun am 2. April den 1. FC Kaiserslautern empfangen, für Borussia ist die Pokalsaison vorbei – und darüber hinaus? „Ich kann noch keinen Blick nach vorne richten, es tut extrem weh. Aber natürlich müssen wir uns aufraffen, es gibt noch extrem wichtige Spiele zu spielen“, so Weigl. Das nächste führt Gladbach am Samstag zum 1. FC Heidenheim, dessen intensiver Stil prädestiniert zu sein scheint, Borussia mit einer weiteren Enttäuschung in die Länderspielpause zu schicken. Wohl nur die Schwäche der drei Mannschaften ganz unten macht ein Abrutschen in den Abstiegskampf unwahrscheinlich.