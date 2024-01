Weigl und Plea Borussias personelle Sorgenkinder beim Sieg gegen Stuttgart

Ob Pleas Einsatz damit gegen Augsburg gefährdet ist, wird sich in den nächsten Tagen zeigen, in Torschütze Jordan stünde ein möglicher Ersatz bereit. Nach dem Auslaufen am Montag haben die Borussen einen freien Tag, ehe am Mittwoch die Vorbereitung auf Augsburg startet. Unabhängig von der personellen Situation können die Borussen dank des Überraschungssieges gegen Stuttgart mit viel Selbstvertrauen auf das Spiel blicken.