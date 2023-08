Borussias Doppelsechs Weigl und Neuhaus als Schwachstelle – Duo ohne gemeinsame Zukunft?

Florian Neuhaus und Julian Weigl sind Spieler, die in dieser Saison besonders vorangehen wollen. Die Vertreter von Borussias Kapitän Jonas Omlin haben ihre Führungsansprüche in den vergangenen Monaten immer wieder verbal untermauert. Dass auf dem Platz aber jeweils noch die passende Leistung dazu fehlt und sich Neuhaus und Weigl als Duo auf der Sechs nicht ergänzen, ist eine Erkenntnis des Saisonstarts – und eine Tatsache, die Trainer Gerardo Seoane mit Blick auf das Spiel gegen Bayern München am Samstag (18.30 Uhr) Sorgen bereiten dürfte.