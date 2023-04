Es hat auch mit Stindl zu tun Darum ist Weigl für Gladbach ein Muss-Transfer

Daniel Farke ist froh, dass Julian Weigl wieder fit ist. Die Leihgabe vom portugiesischen Topklub Benfica Lissabon ist ein Ballbesitzspieler par exellence – und damit einer, der genau passt zum Ansatz des Gladbacher Trainers. Beim 3:2 gegen die Bayern am 18. Februar hatte sich Weigl einen Anriss des Syndesmosebandes zugezogen und war ausgefallen, erst beim 2:0 gegen den VfL Wolfsburg gehörte der Sechser wieder zum Aufgebot, allerdings blieb er noch ohne Einsatz. Ob der nun am Samstag bei Eintracht Frankfurt zum Comeback kommt, vielleicht sogar via Startelfeinsatz, das ließ Farke vorab offen.