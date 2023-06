Thema Ernährung Weigl, Olschowsky und die Differenzen am Herd

Die Weigls machen auch einen eigenen Podcast, „Extra süß sauer“ heißt er, der Titel geht sinnigerweise auf eine Essensbestellung zurück. Daheim jedoch kocht ein anderer. „Das ist ein Thema, das mir manchmal unangenehm ist. Aber für Julian als Profi ist ein wichtiger Teil die Ernährung. Ich konnte ihm das spätestens mit der Geburt unserer Tochter nicht mehr bieten. Ich habe keine Zeit, so lange in der Küche zu stehen und ihm dann auch noch was zu kochen, was ihn satt macht und auch gut für ihn ist“, erklärte Richmond.