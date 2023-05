Transfersperre aufgehoben Weg für Borussias Eigengewächs Beyer in die Premier League ist frei

Jordan Beyer strahlt glücklich in die Kamera. Auf dem Kopf trägt er eine Art Fischerhut, darauf zu lesen: „We are Premier League“. In der linken Hand hält Beyer eine Medaille, in der rechten ein Bier. Entstanden ist das Foto mit Beyer und dessen Teamkollegen Hjalmar Ekdal am Montagabend nach dem 3:0-Erfolg gegen Cardiff City am letzten Spieltag. Mit 101 Punkten aus 46 Partien hat der FC Burnley auf den Aufstieg in die Premier League angestoßen.