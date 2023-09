„Ein Gradmesser“ Was Winnie Schäfer in Darmstadt von Gladbach erwartet

Exklusiv | Mönchengladbach · Ex-Borusse Winfried Schäfer sagt in seiner Borussia-Kolumne, was Gladbach aus der DFB-Doku mitnehmen kann, was ihm an Gerardo Seoanes Team gefällt und worauf es im Spiel bei Aufsteiger Darmstadt 98 ankommen wird.

15.09.2023, 17:42 Uhr

Ex-Borusse Winfried Schäfer. Foto: dpa/Farshid-Motahari Bina

Die Gladbacher sagen von sich: Sie sind ein Projekt. Da haben sie etwas mit dem DFB gemeinsam. Der hat im Moment auch Projekt-Charakter. Ich bin sehr gespannt auf die Trainerentscheidung, es ist fast ein bisschen abenteuerlich, welche Namen diskutiert werden.