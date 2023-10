Profi-Unterstützung für Borussias U23 Was Polanski an Ranos besonders schätzt

So langsam aber sicher kommt Borussias U23 in der Regionalliga West ins Rollen: Das 3:1 gegen den SC Wiedenbrück war der zweite Sieg in Folge, nachdem es zuvor in sieben Spielen erst einen Dreier gegeben hatte. „Man merkt einen großen Unterschied, wenn man zweimal hintereinander gewinnt – das macht etwas mit der Mannschaft. Trotzdem sind wir weiter sehr konzentriert“, sagt Trainer Eugen Polanski, der im Vergleich zu den ersten Saisonspielen eine konstantere Leistung seiner Mannschaft sah.