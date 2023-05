Transfersommer 2023 Was die aktuelle Gerüchte-Liste in Gladbach verrät

Mönchengladbach · Borussia muss den größten Umbruch seit Jahren bewältigen, die ersten Verpflichtungen sind getätigt. Was in den nächsten Monaten zu erwarten ist, lässt sich bereits an den Gerüchten um weitere Zugänge ablesen. Wo Borussia am ehesten investieren dürfte.

11.05.2023, 10:43 Uhr

Infos Das sind die Gerüchte um neue Borussia-Spieler Infos Foto: IMAGO/ANP/IMAGO/ AZ Alkmaar v FC Utrecht

Von Jannik Sorgatz Chefreporter Borussia