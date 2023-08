Borussias Debüt-Torschützen Cvancara hat Flaute beendet und Seltenes geschafft

Dass Tomas Cvancara in die Fußstapfen von Mo Idrissou tritt, klingt erst einmal nicht nach rosigen Aussichten. Der Kameruner spielte 2010/11 nur eine Saison für Borussia, war nach der Relegation der einzige Stammspieler, für den es nicht weiterging in Gladbach. Nur fünf Tore erzielte Idrissou in der Bundesliga, das letzte und berühmteste am 31. Spieltag beim überlebenswichtigen 1:0 gegen Dortmund. Und er war am allerersten Spieltag erfolgreich – und bis Samstag der letzte Gladbacher, der beim Bundesliga-Debüt für die Fohlen gleich getroffen hatte.