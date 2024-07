Borussias fünfter Tag am Tegernsee An welchen Details Seoane mit seinen Spielern arbeitet

Ein bisschen Spaß musste auch sein zu Beginn des fünften Trainingstages am Tegernsee. Borussias Profis bekamen die Aufgabe, sich zu acht an den Händen zu fassen und als Gruppe einen Ball über eine gewisse Distanz bis zu einer Tonne zu befördern, ohne dass dieser zuvor zu Boden geht – zuerst per Kopf, dann per Fuß, am Ende auch zwischen zwei Oberkörpern eingeklemmt. Jeder erfolgreiche Versuch, bei dem der Ball letztlich in der Tonne landete, wurde frenetisch gefeiert. Dann jedoch ging es auf dem Platz des FC Rottach-Egern am Birkenmoos wieder konzentriert an die Arbeit.