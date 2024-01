Ein Trio ist fast gleichauf Was Elvedi, Plea und Co. in den kommenden Monaten erreichen können

Auch Tony Jantschke und Christoph Kramer steuern auf die 250 in der Liga zu – allerdings mit unterschiedlichem Tempo. So müssten bei Ur-Borusse Jantschke schon fünf Ligaeinsätze hinzukommen, in der Hinserie waren es – auch verletzungsbedingt – nur zwei. Dagegen hat der Routinier 300 Pflichtspiele bereits erreicht. Kramer steht derweil bei 239 Ligapartien und 284 Pflichtspielen, der Mittelfeldspieler ist aber auch näher dran an der Startelf als Jantschke.