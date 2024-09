Noch viel Arbeit für Seoane und sein Team Borussia darf sich von diesem Sieg nicht blenden lassen

Dreckige Siege gehören zu den schönsten Siegen – gerade wenn sie in letzter Minute gelingen, so wie am Samstag den Borussen gegen Union Berlin. Und Gladbachs Manager Roland Virkus hat recht, wenn er sagt, dass sich Borussia nicht schämen müsse für den späten 1:0-Erfolg. Rechtfertigen müssen sie sich ebenfalls nicht.