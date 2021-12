Mirja Boes, Roosevelt und Co. : Was Prominente zu ihrer Leidenschaft für Borussia sagen

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach lässt in ihrem Mitgliedermagazin stets auch einen prominenten Fan über dessen Liebe zum Verein erzählen. Zuletzt waren unter anderem Komikerin Mirja Boes, Schlagersänger Bernhard Brink und Musiker Roosevelt an der Reihe. Was sie mit Borussia verbindet.

Joko Winterscheidt, Hannelore Kraft, Mirja Boes – es gibt Prominente, von denen seit langem bekannt ist, dass sie glühende Borussia-Fans sind. Bei anderen Promis ist die Leidenschaft für die Fohlen-Elf dagegen vielleicht noch nicht so in der Öffentlichkeit angekommen. Der Verein lässt in seinem „FohlenEcho“-Magazin immer einen prominenten Fan erzählen, was für ihn die Begeisterung für die Borussia ausmacht. In den vergangenen Monaten kamen so neben Mirja Boes auch der Musiker Roosevelt, Tourenwagenlegende Hans Heyer sowie Harald Elsenbast, bekannt aus der „RTL2“-Dokuserie „Die Wollnys“, zu Wort.

Auch Schlagersänger Bernhard Brink schrieb zuletzt im „FohlenEcho“ über seine Liebe zur Borussia, die ihren Ursprung in der Zeit unter Trainer Hennes Weisweiler hat. „Diese junge, freche Truppe hat mich mit ihrem erfrischenden Fußball total begeistert. Die Art und Weise, wie damals unter Hennes Weisweiler gespielt wurde, das hat einen in den Bann gezogen, da ist man automatisch Fan geblieben“, erklärte der 69-Jährige, der aus Nordhorn stammt.

Später zog Brink nach Berlin – und vermietete dort zwischenzeitlich eine Wohnung auch an den Ex-Borussen Winfried Schäfer, der Ende der Neunzigerjahre Trainer bei Tennis Borussia Berlin war. „Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden, und natürlich ist Borussia ein großes Thema, wenn wir uns begegnen“, erzählte Brink, der auch als Radio- und Fernsehmoderator arbeitet. Wenn er am Wochenende für Veranstaltungen und Konzerte unterwegs ist, müsse immer eines gesichert sein: die Möglichkeit, Borussia am Fernseher zu verfolgen.

„Was mir besonders gefällt, wenn ich in anderen Städten für Borussia juble: Man merkt schnell, dass dieser Verein in ganz Deutschland ein gutes Image hat. Ich habe dann immer das Gefühl, dass es einer Menge Menschen so geht wie mir – für einen Verein wie Borussia hat man einfach Sympathien und ein Herz“, schrieb Brink.

Im Gegensatz zu dem Schlagersänger hat bei Komikerin Mirja Boes und dem Musiker Marius Lauber, der als „Roosevelt“ international Karriere gemacht hat, alleine schon die räumliche Nähe zu Mönchengladbach dafür gesorgt, dass Borussia ihr Verein wurde – beide Promis kommen gebürtig aus Viersen. Mirja Boes erzählte jüngst im „FohlenEcho“, dass sie im Sommer im Borussia-Park einen Dreh hatte, bei dem sie mit ihrem Kollegen Jürgen Becker die Selbsteinwechslung Günter Netzers nachgespielt habe.