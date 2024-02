Gladbach beim FC Bayern Drei-in-eins-Kane liegt im Vergleich der Königstransfers vorn

München · Borussia hat wie die Bayern im Sommer in die Hoffnung auf Tore investiert. Doch ist es nicht der neue Mittelstürmer Tomas Cvancara, der Harry Kane am nächsten kommt, sondern einer, der wie der Engländer in München eine Sonderstellung im Klub hat.

02.02.2024 , 16:03 Uhr