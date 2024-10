Erinnerungen an Augsburg 2023 Was Borussia im Vergleich zum 4:4 des Vorjahres besser machen muss

So spektakulär verlief noch für keinen Borussia-Trainer die Bundesliga-Premiere auf der Gladbacher Bank. In der siebten Minute der Nachspielzeit durfte Gerardo Seoane beim Saisonauftakt im August 2023 doch noch über einen Punktgewinn jubeln – nachdem sein Team beim FC Augsburg zwischenzeitlich schon 2:0 und 3:1 geführt hatte. Das 4:4 beim Debüt beschrieb der Schweizer schließlich mit „Spektakel, Emotionen, Achterbahn“ – ganz sicher wird er am Freitag, wenn er zum zweiten Mal mit Gladbach in Augsburg zu Gast ist, auf einiges von damals verzichten wollen.