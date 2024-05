Gladbacher Erfolgsfaktoren Was Borussia gegen Frankfurt zur Rettung aus eigener Kraft benötigt

Das Ziel der Borussen am kommenden Samstag ist klar formuliert: Ein Sieg soll er her im letzten Heimspiel der Saison gegen Eintracht Frankfurt, um eine mögliche Relegation endgültig abzuwenden und zumindest im letzten Schritt den Klassenverbleib aus eigener Kraft sicherzustellen. Doch was wird das Team, das nur sieben seiner bisherigen 32 Saisonspiele gewinnen konnte, dafür benötigen? Welche Muster waren bei den Siegen dieser Spielzeit häufiger zu erkennen? Wir haben nochmals genauer hingesehen.