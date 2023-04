Trainer und Manager der Borussia Was für Farke und Virkus der Schlüssel zum 2:0 gegen Wolfsburg war

Daniel Farke musste gar nicht ins Detail gehen, um den schwachen Start seines Teams in das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg zu thematisieren. Stattdessen verband er dies sogleich mit einem Lob für seine Mannschaft. „Es ist einfach im Fußball so, das war es vor 30 Jahren schon und wird es auch in 30 Jahren sein: Wenn du durch eine ergebnis-technisch schwere Phase gehst, dann ist das Selbstvertrauen und die Leichtigkeit nicht so da. Dann musst du dir erstmal wieder mit anderen Mitteln ein Ergebnis erarbeiten und einfach griffig und kompakt sein. Und das haben wir heute gemacht“, sagte Gladbachs Trainer nach dem 2:0-Erfolg – nach dem es zunächst nicht wirklich ausgesehen hatte.