Vorbereitung gestartet Was Eugen Polanski zur neuen Saison der Gladbacher U23 sagt

Bis Borussias Profis in die Vorbereitung starten, vergehen noch einige Wochen: Am 7. Juli beginnen die obligatorischen Leistungstests, am 9. Juli wird der neue Trainer Gerardo Seoane sein Team erstmals auf den Trainingsplatz bitten. Die U23 mit ihrem Coach Eugen Polanski ist da wesentlich weiter: Für Gladbachs Zweitvertretung hat die Sommervorbereitung bereits begonnen, nach der Leistungsdiagnostik am Sonntag gab es am Montag die erste Trainingseinheit.