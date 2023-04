Samstag gegen Lippstadt Was sich Borussias U23 für die letzten drei Spiele vornimmt

Einen wirklichen Aufstiegskampf lieferten sich Tabellenführer Preußen Münster und Borussia Mönchengladbachs U23 als Zweitplatzierter in dieser Regionalliga-Saison ohnehin nicht. Seit vergangenem Wochenende sind die Preußen auch rechnerisch nicht mehr einzuholen und stehen als Aufsteiger in die 3. Liga fest. Aber auch ohne Gladbacher Aufstieg ist die Debütsaison von Eugen Polanski als U23-Coach ein großer Erfolg. Nach dem 13. Platz im Vorjahr könnte es in dieser Spielzeit die Vizemeisterschaft werden.