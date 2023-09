Borussias Serie gegen den Rekordmeister Was für Gladbacher Siege gegen den FC Bayern nötig ist

Borussias jüngere Bilanz gegen den FC Bayern ist richtig gut sogar. Fünfmal in Folge haben die Gladbacher gegen den Rekordmeister nicht verloren. Überhaupt: Keine Mannschaft hat den Bayern in den vergangenen Jahren so zugesetzt wie die Borussen. Seit der Relegationsrettung 2011, als für Gladbach eine neue Zeitrechnung begann, gab es elf Siege. Im Borussia-Park kommt es am Samstag um 18.30 Uhr zum 111. Bundesliga-Vergleich beider Klubs seit dem gemeinsamen Aufstieg 1965. Gewisse Faktoren jedoch müssen zutreffen, wenn es gelingen soll mit einem Erfolg gegen den Rekordmeister.