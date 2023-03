„Hervorragend und leidenschaftlich verteidigt“ Was Virkus und Co. an Gladbachs 0:0 gegen Freiburg gefallen hat

Daniel Farke war ebenfalls zufrieden damit, welche Reaktion seine Mannschaft nach dem 0:4 in Mainz nun gegen die starken Freiburger zeigte. „Wir haben es taktisch sehr diszipliniert gegen den Ball gearbeitet. Ich muss den Jungs ein Riesenkopliment machen“, sagte Farke. Das Ergebnis indes passte ihm nicht. „Ich bin hochzufrieden mit der Reaktion nach Mainz, aber unzufrieden sind wir, dass es nur ein Punkt geworden ist. Gerade die Chancen in der ersten Halbzeit müssen reichen, um ein Tor zu erzielen. Auf dem Niveau müssen die Chancen eigentlich reichen, um in Führung zu gehen. In der zweiten Halbzeit haben wir nicht mehr so die Anzahl an Großchancen rausarbeiten können, hatten aber die beiden besten Chancen des Spiels“, sagte Farke.