Gescoutet von „Createfootball“ Was aus den Transfer-Vorschlägen für Borussia wurde

Seit Freitag um 20 Uhr kann Borussia Mönchengladbach – bis auf vereinslose – keine Spieler mehr verpflichten. Für mögliche Abgänge fallen nun Tag für Tag die letzten attraktiven Optionen weg, allerdings ist das nur noch für Grant-Leon Ranos ein Thema, der verliehen werden könnte. Die großen Transferbewegungen sind also abgeschlossen, und deshalb ist es nicht nur an der Zeit, das zu analysieren, was passiert ist – sondern mal auf all das zu schauen, was hätte passieren können.