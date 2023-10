Die lange Liste des Sommers Was aus Borussias Transfer-Kandidaten geworden ist

Es grenzte an einen Fetisch, welche Rolle Fabian Rieder im Sommer im Umfeld von Borussia Mönchengladbach spielte, obwohl er damals bei den Young Boys Bern unter Vertrag stand und letztlich am 31. August zu Stade Rennes wechselte. Der 21-Jährige gilt als eines der größten Schweizer Talente, stand bereits im WM-Kader und führte Bern unmittelbar vor seinem Abschied noch in die Champions League. Mit Rennes ist nun Europa League für ihn angesagt, doch bislang reichte es international nur für einen Kurzeinsatz. Der Start in Frankreich hätte für Rieder besser verlaufen können.