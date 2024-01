Wiederbeginn der Bundesliga Warum sich an Borussias Mittelfeldbesetzung nichts ändern wird

Der einzige Test der kurzen Winter-Vorbereitung am vergangenen Samstag gegen die Go Ahead Eagles aus Deventer wird Borussias Trainer Gerardo Seoane einige wichtige Erkenntnisse geliefert haben. Zum einen galt es beim 3:2-Sieg für ihn, die Kandidaten für die Vertretung des gegen den VfB Stuttgart gesperrten Max Wöber in der Innenverteidigung zu sehen, zum anderen den Fitnesszustand seines derzeit einzigen Stoßstürmers Jordan Siebatcheu zu überprüfen.