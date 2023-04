Ablösefreie Borussen Warum Thuram und Bensebaini nie nachhaltig angekommen sind

Dass die Sympathien in diesem Streitfall Jonas Omlin zufliegen würden, war abzusehen. Borussias Torwart aus der Schweiz legte sich am Mittwoch lautstark mit seinem Teamkollegen Marcus Thuram an, weil er mit der Performance des Franzosen im Training nicht einverstanden war. Das wurde viel kommentiert in den sozialen Netzwerken – mit einer eindeutigen Tendenz pro Omlin.