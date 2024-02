Zuletzt häufig nur Joker Ngoumou ist plötzlich wieder ein Hoffnungsträger bei Borussia

Mönchengladbach · In den vergangenen Monaten hatte Nathan Ngoumou nicht viele überzeugende Auftritte. Doch die jüngsten beiden Partien der Borussen haben gezeigt, warum der Flügelspieler nun gegen die Kellerkinder der Liga wichtig werden kann. Was ihn von seinen Offensiv-Kollegen in Gladbach unterscheidet.

18.02.2024 , 16:02 Uhr

Leipzig - Borussia: die Fohlen in der Einzelkritik 29 Bilder Foto: dpa/Robert Michael