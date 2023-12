Neue Qualität unter Seoane Borussias Kader-Breite ist wirklich spitze

Wer online an einem der beliebten Managerspiele teilnimmt, will selbstverständlich sichergehen, dass er jedes Wochenende die richtigen Spieler aufstellt, die auch wirklich zum Einsatz kommen. Denn nur so besteht die Chance auf Punkte. In jenen Kreisen muss Borussia Mönchengladbach mindestens in der vergangenen Saison ein beliebter Klub gewesen sein: Wer die bekannten Ausfälle berücksichtigte, wusste in der Regel sehr genau, wer letztlich spielen würde.