Im Bundesliga-Titelkampf Warum Gladbach-Fans eher für den FC Bayern und nicht für den BVB sind

Das Meister-Rennen in der Bundesliga ist offen wie seit einer Ewigkeit nicht. Die Sympathien sind klar verteilt, scheinbar zumindest. Nach zehn Titeln in Folge soll es mal wieder ein anderer sein als der FC Bayern, der die Schale entgegennimmt, das ist wohl das gängige Votum des deutschen Fußball-Volks. Doch jene, die es mit Borussia Mönchengladbach halten, haben eine andere Priorität in der Meisterfrage, sie tendieren weniger zum Wechsel, sondern zum FC Bayern.