Nach 4:4 zwischen Gladbach und Augsburg Schiedsrichter erklärt umstrittene Elfmeter-Entscheidungen

Sowohl in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit als auch in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte zeigte Schiedsrichter Daniel Schlager am Samstag im Duell zwischen dem FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach auf den Elfmeterpunkt. Zunächst profitierten die Augsburger davon, dann die Gladbacher beim 4:4-Spektakel.