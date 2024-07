Termine, Testspiele, Trainingslager Das ist Borussias Sommerfahrplan 2024/25

20. Juli: Testspiel beim FC Wegberg-Beeck

Wie im vergangenen Jahr trifft Borussia auch in diesem Sommer in der Vorbereitung auf den FC Wegberg-Beeck, der gerade aus der Regionalliga in die Mittelrheinliga abgestiegen ist. Das Duell 2023 endete 1:1. Anpfiff ist um 15.30 Uhr, Tickets gibt es in den Borussia-Fanshops am Stadion und im Minto.