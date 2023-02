Ex-Borusse zu Gast Sommer wie Reus - ärgert der nächste Rückkehrer die Gladbacher?

Als sich Marco Reus mit seinen Teamkollegen am 29. September 2012 auf eine Ehrenrunde durch das Dortmunder Stadion begab, erhielt er auch anerkennenden Applaus aus der Gästekurve. Gladbachs Fans hatten nicht vergessen, welchen Anteil Reus in der Saison zuvor noch mit seinen 18 Toren am wundersamen Aufstieg ihres Klubs bis in die Play-offs zur Champions League gehabt hatte. Da fiel dann nicht so sehr ins Gewicht, dass Reus soeben den Torreigen zum 5:0-Erfolg des BVB eingeleitet und später noch ein zweites Tor beigesteuert hatte. In den Jahren danach gab es nicht mehr viel Gladbacher Applaus für Reus, für den die Ex-Borussia zu einem Lieblingsgegner wurde: In 16 Spielen kamen bislang elf Tore und zehn Vorlagen zusammen.