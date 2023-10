Heimspiele gegen Liga-Neulinge Ingolstadt taugt der Borussia als mahnendes Beispiel

Borussia hatte einen richtigen Lauf im Herbst 2015. Unter ihrem neuen Trainer André Schubert siegte sie in der Bundesliga sechsmal in Folge, zog im DFB-Pokal auf Schalke ins Achtelfinale ein und erkämpfte sich in der Champions League zwei Unentschieden gegen das große Juventus Turin. Dann zog ihr der FC Ingolstadt den Zahn. Das Heimspiel gegen den Liga-Neuling sollte den siebten Dreier in der Meisterschaft am Stück bringen, stattdessen gab es ein zähes 0:0 gegen einen giftigen Aufsteiger, der nicht nur Granit Xhaka die Laune verdarb. Borussias Stratege sah in der Schlussphase nach zahlreichen Scharmützeln mit den Ingolstädtern die Gelb-Rote Karte.