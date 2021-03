DFB-Pokal-Viertelfinale : Diese Trends will Borussia gegen den BVB ändern

Mönchengladbach Heimbilanz, Pokal-Bilanz im Borussia-Park und auch die letzten Ergebnisse sprechen gegen Gladbach. Es gibt wenige Mutmacher-Statistiken zum Pokal-Viertelfinale. Aber es gibt sie.

Vor allem ist da die Pokal-Heimbilanz. Rose hatte sich ein Heimspiel gewünscht aus pragmatischen Gründen: eine Reise weniger in bewegenden Englischen Wochen mit Trips nach Budapest, Leipzig, und Manchester. Es wird das erste Pokal-Heimspiel in der Pandemie, also ohne Fans. Die indes haben Gladbach in den vergangenen Jahren auch nicht geholfen. Fünfmal in neun Spielzeiten ereilte Gladbach daheim das Aus, von den lediglich neun Heimspielen der Borussia-Park-Ära gingen sechs verloren.