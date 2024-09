Sonntag wird Runde zwei ausgelost Bayern und mehr – das wären charmante Pokalgegner für Gladbach

Am Sonntag ab 17.10 Uhr wird sich im Fußball-Museum in Dortmund entscheiden, auf welchen Gegner Borussia in der zweiten Runde des DFB-Pokals trifft. Vergangene Saison gab es den 1. FC Heidenheim im eigenen Stadion, Gladbach setzte sich gegen den Aufsteiger, der nun in der Conference League spielen wird, durch. Heidenheim ist auch jetzt im Lostopf. Doch andere Gegner hätten einen besonderen Charme.