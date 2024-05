Auswertung der großen Borussia-Umfrage Gladbachs Fans wünschen sich personelle Konsequenzen

Nur insgesamt sechs Prozent aller Teilnehmer bringen in der jetzigen Zeit die Fantasie auf, dass es für Borussia in der kommenden Saison in die Einstelligkeit geht. Mehr als ein Drittel sieht die Mannschaft dagegen in dem Bereich, in dem sie auch jetzt im Endklassement gelandet ist. Gar 40 Prozent glauben, dass es sogar noch schlechter wird und Borussia auf dem Relegations- oder direkt auf einem Abstiegsrang landen wird.